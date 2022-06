नरेंद्र मोदी की मौत .... जैसी होगी, कांग्रेस नेता के बयान पर भड़की बीजेपी, FIR दर्ज

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर भड़की कांग्रेस का दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो रही है लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर...

नेशनल डेस्क: नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर भड़की कांग्रेस का दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हो रही है लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ED की कार्रवाई को लेकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रही है।

वहीं अब इस बीच महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता शेख हुसैन ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। जिसके बाद नागपुर में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। बीती रात उनके खिलाफ धारा 294 और 504 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

FIR registered against Maharashtra Congress leader Sheikh Hussain at Gittikhadan PS in Nagpur for using derogatory language against PM Modi. FIR registered last night u/s 294 (obscene acts and songs) and 504 IPC (intentional insult with intent to provoke breach of the peace). — ANI (@ANI) June 15, 2022



दरअसल, शेख हुसैन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जो काम करना है, उसे छोड़कर मोदी सरकार बेवजह के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कुछ भी हुआ तो देश में आग लगा देंगे। नागपुर की कांग्रेस यूनिट के पूर्व अध्यक्ष शेख हुसैन ने विवादित बयान देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की मौत .... जैसी होगी।

"Narendra Modi will die a dogs death!" - Congress leader Sheikh Hussain at a protest organized in Nagpur over Rahul Gandhi's questioning by the ED.



Point to be noted - These derogatory words were spoken in the presence of Congress Ministers Nitin Raut & Vijay Wadettiwar. SHAME! pic.twitter.com/AZm4ThHdDx — Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) June 15, 2022

वहीं, शेख हुसैन की इस टिप्पणी को लेकर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के लोग हिंसक हो गए हैं और अब तो ये पीएम तक को मारने की धमकी दे रहे हैं। आखिर कैसे ये महात्मा गांधी के नाम पर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी के साथ तो अहिंसा जुड़ा है और ये लोग हिंसा कर रहे हैं।



उधर, अपने बयान पर शेख हुसैन ने कहा कि मुझे अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने सिर्फ एक मुहावरे के तौर पर नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि इसे आप गलत तरीके से ले रहे हैं, लेकिन मैंने तो एक मुहावरा बोला था।