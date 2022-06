Maharashtra Politics: विपक्ष पर शिवसेना का पोस्टर वार,  "तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार संकट में नजर आ रही है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के 40 विधायक उनके साथ असम के गुवाहाटी आए हैं और वे सभी, पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की 'हिंदुत्व' विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिंदे ने यहां पहुंचने के बाद, हवाई अड्डे के बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया था। इस बीच, शिवसेना की तरफ से पोस्टर के जरिए विरोधियों पर तंज कसा गया है। इस पोस्टर में लिखा था- "तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है। " यह बैनर शिवसेना पार्षद दीपमाला बढे की तरफ से लगाया गया है। इस पोस्टर में संजय राउत की बड़ी तस्वीर लगाई गई है और इसके नीचे दीपमाला को देखा जा सकता है।

Maharashtra | A banner, reading 'Your arrogance would last 4 days, our kingship is inherited', seen outside the residence of Shiv Sena leader Sanjay Raut in Mumbai.



The banner has been put up by Shiv Sena Corporator Deepmala Badhe. pic.twitter.com/N4WkJA0riB