NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, जानें क्यों?

नेशनल डेस्कः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा के लिए दोबारा निर्वाचित होने पर संसद के उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पटेल के पांचवें कार्यकाल में अभी चार साल बाकी थे। उन्हें राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया था क्योंकि वह राकांपा के शरद पवार धड़े द्वारा दायर अयोग्यता याचिका का सामना कर रहे थे।



राज्यसभा बुलेटिन में मंगलवार को कहा गया है, "महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है और राज्यसभा के सभापति ने उनका इस्तीफा 27 फरवरी, 2024 को स्वीकार कर लिया है।" पटेल राकांपा के गुटीय संघर्ष में अजित पवार खेमे में चले गए थे। वह जुलाई 2022 में अपने पांचवें कार्यकाल की खातिर राज्यसभा के लिए चुने गए थे।

I was elected as the Rajysabha MP for the tenure of 2022-2028. I have resigned from my 4 year balanced old term of Rajysabha membership as I have been elected on Rajya Sabha for a new term which will be effective from 2024 to 2030. Hence I continue to be the member of the August… pic.twitter.com/ocfYik7P4f — Praful Patel (@praful_patel) February 27, 2024