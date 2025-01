Air Strike: सेना ने गलती से जनता पर की एयरस्ट्राइक, 16 लोगों की हुई मौत

नेशनल डेस्क: नाइजीरिया के जम्फारा राज्य में रविवार को सेना द्वारा गलती से की गई एयरस्ट्राइक में 16 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सेना का यह हमला ज़ुर्मी और मारादुन इलाकों में हुआ, जहां स्थानीय लोगों को डाकू गिरोह समझ लिया गया। इस त्रासदी ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है।

इस हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

सेना लंबे समय से जम्फारा राज्य में सक्रिय डाकू गिरोहों के खिलाफ अभियान चला रही है। ये गिरोह गाँवों में हमला करके लूटपाट, आगजनी और लोगों के अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। शनिवार को भी डाकुओं ने डांगेबे गांव पर हमला कर जानवरों को लूट लिया था।

At least 16 civilians in Nigeria's north-western Zamfara State have been killed in a military air strike, apparently after being mistaken for criminal gangs. https://t.co/rf3Pf3RhC0 pic.twitter.com/V4O5tbSVPg