नीतीन गडकरी ने जताया भरोसा: असम और बंगाल में भाजपा की होगी जीत, जानें चुनाव की तारीखें और कब होगी वोटों की गिनती

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नीतीन गडकरी ने आगामी असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का मकसद समावेशी विकास है और वह किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ नहीं है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नीतीन गडकरी ने आगामी असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का मकसद समावेशी विकास है और वह किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ नहीं है।

चुनाव की तारीखें और वोटों की गिनती

बता दें कि असम में मतदान 9 अप्रैल को निर्धारित है, जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे - 23 और 29 अप्रैल को। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

भाजपा की नीति: समावेश और विकास

गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाजपा की रणनीति एकता और प्रगति पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि हम असम और बंगाल दोनों में जीतेंगे। भाजपा की नीति सभी को साथ लेकर चलने की है, चाहे किसी का धर्म कुछ भी हो। हम अवैध घुसपैठ के खिलाफ हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं।"

उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी का मुख्य फोकस विकास पर है, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में। गडकरी ने कहा कि इस क्षेत्र में पहले ही भारी निवेश किए जा चुके हैं और आगे भी योजनाएं जारी हैं। उन्होंने विस्तार से बताया, "पूर्वोत्तर में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स लागू किए जा रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, जबकि 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं।" गडकरी ने कहा कि ये प्रयास, खासकर सड़क, हाईवे और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी सुधारने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

पार्टी की नीति को स्पष्ट करते हुए गडकरी ने कहा, "भाजपा की नीति सभी को साथ लेकर चलने की है। हमारी आपत्ति अवैध घुसपैठ के खिलाफ है, किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं।" असम में हाल ही में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि भारत साझा सांस्कृतिक विरासत वाले लोगों को शरण दे सकता है, लेकिन अनियंत्रित अवैध प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, अन्यथा देश एक धर्मशाला बन जाएगा।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव की संभावना

पश्चिम बंगाल के बारे में गडकरी ने कहा कि वहां के मतदाताओं में राजनीतिक बदलाव की बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का ध्यान टकराव की बजाय शासन और विकास पर रहेगा, भले ही चुनाव चुनौतीपूर्ण हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विशेष संवेदनशील नामावली (SIR) पर उठाए गए सवालों के जवाब में गडकरी ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानती है। उन्होंने कहा, "हम राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमें SIR जैसे मामलों में राष्ट्रहित को प्राथमिकता देनी चाहिए।"