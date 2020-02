मुंबईः जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अब चीन के अलावा सिंगापुर और थाईलैंड से मुंबई आ रहे यात्रियों की भी जांच की जा रही है, जिसके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी एयरपोर्ट पर तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 25 स्वास्थ्य अधिकारियों का एक दल भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (Airport Authority of India) (एएआई) को देने का फैसला किया है। यह दल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आने वाले यात्रियों की जांच में कर्मियों की सोमवार से मदद करेगा। अधिकारी ने कहा कि चीन और हांगकांग से आ रहे यात्रियों की 18 जनवरी से ही जांच की जा रही है। शनिवार से हमने दो नए स्थानों सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों की भी कोरोना वायरस संबंधी जांच शुरू करने का निर्णय किया है।

