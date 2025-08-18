Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • एक गुलाब जामुन कितनी रोटी खाने के बराबर है? इसका अगर पता लग गया तो करनें लगेंगे हाय तौबा

एक गुलाब जामुन कितनी रोटी खाने के बराबर है? इसका अगर पता लग गया तो करनें लगेंगे हाय तौबा

Edited By Shubham Anand,Updated: 18 Aug, 2025 09:25 PM

obesity gulab jamun calories sugar fat risks india health

देश-दुनिया में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बिगड़ती जीवनशैली और लापरवाह खानपान। भारत में खासकर जागरूकता की कमी के कारण लोग बिना सोचे-समझे ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं, जो उनके वजन को तेजी से बढ़ा रही हैं।

नेशनल डेस्क : देश-दुनिया में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बिगड़ती जीवनशैली और लापरवाह खानपान। भारत में खासकर जागरूकता की कमी के कारण लोग बिना सोचे-समझे ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं, जो उनके वजन को तेजी से बढ़ा रही हैं। इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय-समय पर लोगों को मोटापे और उसके दुष्परिणामों को लेकर सचेत कर रहे हैं।

एक गुलाब जामुन बन सकता है कैलोरी बम
सोचिए अगर आपके सामने एक प्लेट में गुलाब जामुन रखा हो तो क्या आप खुद को रोक पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि सिर्फ एक गुलाब जामुन खाने से आप कितनी कैलोरी का सेवन कर लेते हैं और वो कितनी रोटियों के बराबर होता है? जानकारों के अनुसार, एक गुलाब जामुन (25-30 ग्राम) में करीब 175 से 200 कैलोरी होती है। वहीं, एक सामान्य गेहूं की रोटी में लगभग 100 से 120 कैलोरी होती है। यानी एक गुलाब जामुन खाने का मतलब है, करीब 1.5 से 2 रोटी के बराबर कैलोरी का सेवन।

मिठास में छिपा है फैट और शुगर का खतरा
गुलाब जामुन सिर्फ कैलोरी से भरपूर नहीं होता, बल्कि इसमें अत्यधिक मात्रा में चीनी और फैट भी होता है। यह न सिर्फ वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है, बल्कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है। अगर आपने सिर्फ एक गुलाब जामुन खाया है और उसकी कैलोरी को बर्न करना चाहते हैं, तो कम से कम 30 मिनट तक तेज़ (ब्रिस्क) वॉक करना होगा। हालांकि यह समय व्यक्ति की उम्र, वजन और वॉक की गति पर भी निर्भर करता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!