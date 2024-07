ओमान में तैल टैंकर पलटा, 13 भारतीय समेत 16 क्रू मेंबर्स लापता

नेशनल डेस्क: एक दुखद घटना में, 13 भारतीयों सहित 16 क्रू सदस्यों वाला एक कोमोरोस-ध्वजांकित तेल टैंकर ओमान के पास पलट गया, समुद्री सुरक्षा केंद्र ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। ताजा घटनाक्रम देश के समुद्री सुरक्षा केंद्र द्वारा एक तेल टैंकर के डूबने की सूचना के एक दिन बाद आया है। ओमानी सेंटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रेस्टीज फाल्कन" के चालक दल में 13 भारतीय नागरिक और तीन श्रीलंकाई शामिल थे।

अलग से, केंद्र ने कहा कि जहाज "डूबा हुआ, उलटा" रहता है। इससे यह पुष्टि नहीं हुई कि जहाज स्थिर हो गया था या तेल या तेल उत्पाद समुद्र में लीक हो रहे थे। एलएसईजी के शिपिंग डेटा से पता चला है कि टैंकर यमन के अदन बंदरगाह की ओर जा रहा था और ओमान के प्रमुख औद्योगिक बंदरगाह दुकम के पास पलट गया।

A Comoros flagged oil tanker capsized 25 NM southeast of Ras Madrakah. SAR Ops initiated with the relevant authorities. #MaritimeSecurityCentre — مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) July 15, 2024