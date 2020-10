दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र में बनाए गए 10 हजार बेड वाले देश के सबसे बड़े सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की खास तरीके से देखभाल की जा रही है। इस स्पेशल कोविड सेंटर में कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों के लिए सिर्फ दवाईयां ही नहीं बल्कियोग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है...

नेशनल डेस्क: दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र में बनाए गए 10 हजार बेड वाले देश के सबसे बड़े सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की खास तरीके से देखभाल की जा रही है। इस स्पेशल कोविड सेंटर में कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों के लिए सिर्फ दवाईयां ही नहीं बल्कियोग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

#WATCH Delhi: #COVID19 patients perform yoga organised by Indo-Tibetan Border Police at ITBP-run Sardar Patel COVID Care Centre & Hospital, Radha Soami Satsang Beas in Chhatarpur.



More than 1200 patients are admitted here currently & 5500 patients have been discharged so far. pic.twitter.com/MmACpwQTi3