देरी से खाना लाने पर बहस: सवाल पूछने पर भड़का डिलीवरी एजेंट, महिला पर फिर किया...

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक फूड डिलीवरी एजेंट ने एक महिला पर सिर्फ़ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि महिला ने उससे खाना देरी से लाने का कारण पूछा था।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, बिनोदिनी रथ नाम की एक महिला ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था। जब तपन दास उर्फ मीतू नाम का डिलीवरी एजेंट खाना लेकर उनके घर पहुंचा, तो वह तय समय से काफ़ी देर हो चुका था। देरी के बारे में पूछने पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर डिलीवरी एजेंट ने एक धारदार हथियार निकाला और महिला पर हमला कर दिया।
आरोपी गिरफ्तार, महिला की हालत गंभीर
इस हमले में महिला के गले, सिर, हाथों और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक, बिनोदिनी एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती हैं। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर आरोपी डिलीवरी एजेंट को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी घटना के समय नशे में था।