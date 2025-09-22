Main Menu

IND vs PAK: भारत से लगातार दूसरी बार शिकस्त खाने के बाद बिफरे पाक कप्तान सलमान आगा, जानें किस पर फोड़ा हार का ठीकरा?

22 Sep, 2025 01:25 AM

pak captain salman agha s big statement after the defeat

एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को शिकस्त दी है। इस बार भारत ने मुकाबला 6 विकेट से जीतकर न सिर्फ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि पाकिस्तान को लगातार दूसरी हार भी दी।

इस हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर खुलकर बात की और हार का ठीकरा खास तौर पर गेंदबाजों पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि टीम को कई क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है, खासकर पावरप्ले में कमजोर गेंदबाज़ी ने उन्हें मैच से बाहर कर दिया।

 सलमान आगा ने क्या कहा हार के बाद?

मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा ने कहा:"हमें अब भी सही खेल दिखाना बाकी है, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। शुरुआत अच्छी थी लेकिन पावरप्ले में भारत ने हमसे खेल छीन लिया। हम 10-15 रन और बना सकते थे। गेंदबाजों ने रन लुटाए, ये चिंता का विषय है।"

उन्होंने आगे कहा:"टी20 क्रिकेट में चीजें तेजी से बदलती हैं। अगर कोई गेंदबाज रन दे रहा है तो रणनीति बदलनी चाहिए। हां, कुछ सकारात्मक बातें भी हैं – फखर जमान और फरहान की बल्लेबाजी अच्छी रही और हैरी (हैरिस रऊफ) की गेंदबाजी में धार थी।"

सलमान ने यह भी जोड़ा कि उनकी टीम अब अगले मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ने के लिए तैयार है।

पाकिस्तान ने बनाए 171 रन, भारत ने 7 गेंद पहले हासिल किया लक्ष्य

  • पाकिस्तान की पारी:
    टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाक टीम ने 20 ओवर में 171 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक जमाया, लेकिन उन्हें अभिषेक शर्मा के ड्रॉप कैच की वजह से जीवनदान मिला। अन्य बल्लेबाजों में फखर जमान और इफ्तिखार ने छोटे-छोटे योगदान दिए, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल सका।

  • भारत की पारी:
    172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। अभिषेक शर्मा (74 रन) और शुभमन गिल (47 रन) ने पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़कर पाकिस्तान की गेंदबाज़ी की कमर तोड़ दी। भारत ने यह लक्ष्य 7 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीतकर हासिल कर लिया।

टीम इंडिया की फील्डिंग रही खराब, लेकिन पाक गेंदबाज़ नाकाम

टीम इंडिया की ओर से मैच में दो कैच छोड़े गए, खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने फरहान को दो बार जीवनदान दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान इस मौके का फायदा नहीं उठा सका और गेंदबाजों की खराब लाइन-लेंथ ने मुकाबला हाथ से निकाल दिया।

