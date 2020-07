प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत गलवान घाटी में चीन के सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को लद्दाख के लेह पहुंचे। पीएम मोदी के अचानक लेह पहुंचने पर सबसे चीन को सबसे कड़ा संदेश गया है कि भारत पीछे हटने वाला न

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत गलवान घाटी में चीन के सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को लद्दाख के लेह पहुंचे। पीएम मोदी के अचानक लेह पहुंचने पर सबसे चीन को सबसे कड़ा संदेश गया है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। यह नया भारत है जो जवाब देना जानता है।

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi among soldiers after addressing them in Nimmoo, Ladakh. pic.twitter.com/0rC7QraWTU