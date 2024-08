'विनेश फोगाट मामले में प्रधानमंत्री ने पीटी उषा को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए', लोकसभा में बोले खेल मंत्री मंडाविया

नेशनल डेस्क: विनेश फोगाट को बढ़ते वजन के चलते पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य करार कर दिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को हरसंभव मदद दी गई। उन्हें प्रशिक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई। उनके अतिरिक्त स्टाफ को भी हर तरह की मदद दी गई। फिजियोथेरेपिस्ट भी उनके अलग से ही थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस ओलम्पिक में विनेश फोगट के प्रतियोगिता से बाहर किये जाने के मामले में भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) को जरूरी कार्रवाई के लिए कहा है।



खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पीटी ऊषा अभी पेरिस में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की है। कुश्ती संघ पर मामले का संज्ञान ले रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते दिन विनेश फोगाट ने एक ही दिन में तीन मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से फाइनल से पहले उनका वजन (50 किलोग्राम भारवर्ग) ज्यादा पाया गया। खेल के कड़े नियमों की वजह से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया।

Union Sports Minister Mansukh Mandaviya speaks on the issue of disqualification of Indian wrestler Vinesh Phogat from #ParisOlympics2024



He says, "…Today her weight was found 50 kg 100 grams and she was disqualified. The Indian Olympic Association has lodged a strong protest…