जब हिमाचल में PM मोदी को देखकर मचा शोर...लोगों ने लगाए 'देखो शेर आया शेर के नारे' VIDEO

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश के ऊना में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में जमकर नारे लगाने वालों एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि हिमाचल के लोग 'देखो देखो कौन आया- शेर आया, शेर आया...' के नारे लगा रहे है। यही नहीं वीडियो में लोग चिल्लाते हुए ताली भी बजा रहे हैं। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है।

जारी इस वीडियो में नजर आ रहा है कि पीएम मोदी पैदल चल रहे है और लोग नारे लगा रहे हैं। लोग 'मोदी-मोदी' के साथ ही 'देखो देखो कौन आया- शेर आया, शेर आया...' का नारा भी लगा रहे हैं। बता दें किपीएम मोदी ने गुरुवार के IIIT ऊना का उद्धाटन और बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। इसके साथ पीएम मोदी ने ऊना जिले के अम्ब अंदोरा से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

#WATCH | People raise 'Modi-Modi, Sher Aaya" slogans as they welcomed PM Modi in Himachal Pradesh's Una.



Today in Una, PM Modi flagged off the Vande Bharat Express train, dedicated IIIT Una to the nation and laid the foundation stone of Bulk Drug Park. pic.twitter.com/9R8u0wAOEg