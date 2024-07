'हमने 10 साल पूरे कर लिए हैं, 20 और बाकी', एक तिहाई सरकार वाले तंज पर पीएम मोदी का पलटवार https://www.punjabkesari.in/national/news/pm-modi-s-retort-to-the-jibe-about-one-third-government-2001192

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आजादी की इतिहास में हमारे संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में कई दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया। 60 साल बाद ऐसा हुआ है कि सरकार 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद वापस लौटी है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ लोगों ने जानबूझकर जनता द्वारा दिए गए इस फैसले को धूमिल करने की कोशिश की।



प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले दो-ढाई दिन में करीब 70 सांसद इस चर्चा में शामिल हुए। राष्ट्रपति के अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी सांसदों ने जो योगदान दिया है उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं।" राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस के कार्यकाल में 60,000 करोड़ रुपए के किसान कर्ज माफी की योजना थी, लेकिन जरूरतमंद छोटे किसानों के नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं थे।"

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi speaks in Rajya Sabha on the Motion of Thanks to the President's Address, he says, "In the history of independent India & parliamentary journey, It has happened after many decades that the public has given the mandate to a government for the… pic.twitter.com/F9OdwhmAUM — ANI (@ANI) July 3, 2024

'10 साल पूरे कर लिए, 20 और बाकी'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं कांग्रेस के कुछ साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब से नतीजे आए हैं, मैं एक साथी पर ध्यान दे रहा हूं - जिसे उसकी पार्टी का समर्थन नहीं था, लेकिन उसने अपनी पार्टी का झंडा अकेले थाम रखा था। उसने जो कहा, उसके लिए 'उनके मुंह में घी शक्कर'। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसने बार-बार कहा "1/3 सरकार"। इससे बड़ा सच क्या हो सकता है? हमने अब 10 साल पूरे कर लिए हैं और 20 और बाकी हैं। तो, हमने 1/3 पूरा कर लिया है, 2/3 बाकी है। तो, उसकी भविष्यवाणी के लिए 'उनके मुंह में घी शक्कर'।"



जनता ने छल की राजनीति को खारिज किया

प्रधानमंत्री ने कहा, "इन चुनावों में हम इस देश के लोगों की बुद्धिमता और बुद्धिमत्ता पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने दुष्प्रचार को पराजित किया। उन्होंने प्रदर्शन को प्राथमिकता दी। उन्होंने छल की राजनीति को खारिज कर दिया और विश्वास की राजनीति पर विजय की मुहर लगाई।" प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा, "देश के लोगों द्वारा हमें तीसरी बार दिया गया यह अवसर 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' को साकार करने का है।"

#WATCH | Speaking in Rajya Sabha, PM Modi says, "The next five years are to ensure saturation of basic facilities and for the fight against poverty. This country will emerge victorious against poverty in the next five years, and I am saying this based on the experience of the… pic.twitter.com/JntSGUs9id