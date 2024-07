पीएम मोदी ने की बजट की सराहना, कहा- देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है

नेशनल डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में अपना सातवां बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास की नई ऊंचाइ पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ''यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है, यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी, यह मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है।''



'आर्थिक विकास को नई गति और निरंतरता मिलेगी'

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जनजातीय समाज, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजना के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट में छोटे व्यापारियों, लघु उद्योगों की प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है, इससे आर्थिक विकास को नई गति और निरंतरता मिलेगी।

#WATCH | Post Budget 2024: Prime Minister Narendra Modi says "We will together make India a global manufacturing hub. The MSME sector of the country is connected to the middle class. The ownership of the MSME sector is with the middle class. This sector provides maximum… pic.twitter.com/wResCO66U7 — ANI (@ANI) July 23, 2024