New Vande Bharat : रेल यात्रियों को बड़ी राहत, राजस्थान को मिलेंगी 2 नई वंदेभारत ट्रेनें, देखें शेड्यूल

जयपुर: राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश को दो और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है, जो जोधपुर और बीकानेर को सीधे दिल्ली कैंट से जोड़ेंगी। इससे न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि सुविधाजनक और हाईस्पीड रेल सेवा का लाभ भी अब इन शहरों को मिलेगा।

जोधपुर और बीकानेर को पहली बार मिलेगा वंदे भारत का तोहफा
भारतीय रेलवे ने जोधपुर और बीकानेर से वंदे भारत ट्रेन चलाने को हरी झंडी दे दी है। जोधपुर से यह ट्रेन जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट पहुंचेगी, जबकि बीकानेर की ट्रेन चूरू मार्ग से होकर राजधानी से जुड़ेगी।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन रूट्स पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की नई रैक अगले हफ्ते तक राजस्थान पहुंचने की संभावना है, और संचालन अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसकी तैयारियां तेज़ कर दी हैं।

जयपुर बनेगा तीन वंदे भारत ट्रेनों का हब
जयपुर पहले से ही दो वंदे भारत ट्रेनों से जुड़ा है –
अजमेर से चंडीगढ़ वाया दिल्ली कैंट

उदयपुर से जयपुर
अब जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत के जयपुर होकर गुजरने से राजधानी को तीसरी वंदे भारत ट्रेन सेवा मिल जाएगी, जिससे जयपुर की रेल कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त हो जाएगी।

जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत का शेड्यूल
सुबह 5:30 बजे जोधपुर से रवाना
9:35 बजे जयपुर में 5 मिनट का ठहराव
1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंच
वापसी में: दिल्ली कैंट से दोपहर 3:10 बजे रवाना
7:10 बजे जयपुर और 11:15 बजे जोधपुर पहुंच
यह ट्रेन कुल 605 किलोमीटर का सफर 8 घंटे 05 मिनट में पूरा करेगी।

बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत का रूट और टाइमिंग
सुबह 5:45 बजे बीकानेर से रवाना
11:50 बजे दिल्ली कैंट पहुंच (448 किमी)
वापसी में: शाम 4:45 बजे दिल्ली कैंट से चलकर रात 11:00 बजे बीकानेर पहुंचेगी
कुल यात्रा समय: 6 घंटे 15 मिनट

यात्रियों को मिलेगा हाईस्पीड सफर का अनुभव
इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत से राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों से दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहद मजबूत हो जाएगी। हाईस्पीड, अत्याधुनिक कोच और कम समय में यात्रा की सुविधा वंदे भारत को बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है।

