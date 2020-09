रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के चलते सोमवार को आठ विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने के विरोध में सांसदों का प्रदर्शन जारी है। सभी सांसद रात भर से गांधी प्रतिमा के सामने धरना लगाए बैठे हैं। इस बीच राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंच गए...

#WATCH: Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh brings tea for the Rajya Sabha MPs who are protesting at Parliament premises against their suspension from the House. #Delhi pic.twitter.com/eF1I5pVbsw