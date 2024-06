सैम पित्रौदा को फिर बनाया गया ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष, 8 मई को दिया था इस्तीफा

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने बुधवार को सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे कुछ सप्ताह पहले उन्होंने भारतीयों की त्वचा के रंग पर अपनी नस्लवादी टिप्पणी के कारण विवाद के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने एक आधिकारिक घोषणा में कहा, "माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने श्री सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया है।"



Sam Pitroda re-appointed as chairman of the Indian Overseas Congress with immediate effect pic.twitter.com/JZNb5P3PCD — ANI (@ANI) June 26, 2024