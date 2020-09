वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें मूल आपराधिक अवमानना मामलों में सजा के खिलाफ अपील का अधिकार मांगा गया ताकि मामलों को एक बड़ी और अलग पीठ द्वारा सुना जा सके। प्रशांत भूषण ने मांग की है कि आपराधिक अवमानना केस में अपील को बड़ी बेंच देखे...

नई दिल्लीः वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें मूल आपराधिक अवमानना मामलों में सजा के खिलाफ अपील का अधिकार मांगा गया ताकि मामलों को एक बड़ी और अलग पीठ द्वारा सुना जा सके। प्रशांत भूषण ने मांग की है कि आपराधिक अवमानना केस में अपील को बड़ी बेंच देखे।

Lawyer Prashant Bhushan today filed a writ petition before the Supreme Court seeking the right of appeal against conviction in original criminal contempt cases so that the cases can be heard by a larger and a different bench. pic.twitter.com/nFxZzzAZcs