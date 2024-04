UFO? न्यूयॉर्क में कैमरे में कैद हुआ रहस्यमयी 'उड़ता हुआ सिलेंडर'!

नेशनल डेस्क: न्यूयॉर्क शहर के आसमान में उड़ती हुई एक रहस्यमयी वस्तु सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इसे अज्ञात उड़ने वाली वस्तु (UFO) के एक और दृश्य के रूप में देखा जा रहा है।

दरअसल, लागार्डिया हवाई अड्डे का आसमान पिछले महीने तब ध्यान का केंद्र बन गया जब 25 मार्च को एक वाणिज्यिक उड़ान में सवार एक यात्री मिशेल रेयेस ने अपने हवाई जहाज की खिड़की से एक असामान्य वस्तु देखने की सूचना दी। इसे "उड़ने वाला सिलेंडर" बताते हुए रेयेस ने विसंगति का वीडियो फुटेज कैप्चर किया, जिससे व्यापक अटकलें और चिंताएं फैल गईं।

रेयेस ने अधिकारियों को सचेत किया कि उसे जो लगा वह सुरक्षा के लिए ख़तरा हो सकता है, और तुरंत संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) को ईमेल किया। रेयेस ने यूएस-आधारित ब्रॉडकास्टर न्यूज़नेशन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान खुलासा किया, "मैंने जो पहला काम किया वह एफएए को ईमेल करना था ताकि उन्हें पता चल सके कि मैंने क्या देखा।"

दुर्भाग्य से, उसकी चिंताओं को अनदेखा कर दिया गया क्योंकि उसे एफएए से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फुटेज ने ओहियो में म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क के राज्य निदेशक थॉमस वर्टमैन का ध्यान खींचा, जिन्होंने द न्यूयॉर्क पोस्ट के लिए एक विश्लेषण किया।

UFO SPOTTED IN NEW YORK?



Blink, and you will miss it - people claim to have seen a UFO from a passenger plane.



Source: @TheInsiderPaper pic.twitter.com/4onZWyM8v4