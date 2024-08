जहरीले कोबरा के काटने से सपेरे की मौत, रेरस्क्यू के दौरान सांप ने काटा (VIDEO)

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक दुखद घटना घटी है जिसमें एक सर्पमित्र (सपेरे) की कोबरा सांप के काटने से मौत हो गई। यह घटना सोमवार, 5 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की है। सपेरा सुनील सांप को घर से बाहर निकालने के लिए पहुंचे थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शख्स को सांप काटता हुआ दिख रहा है।



वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि, सुनील ने सांप की मुंडी को पकड़ने के लिए स्टिक का उपयोग किया और सांप ने उनके हाथ पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद, सुनील की हालत तेजी से बिगड़ी और उन्हें इलाज के लिए समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। बरसात के मौसम में सांपों के घरों से बाहर निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि उनके बिल पानी से भर जाते हैं और वे सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं। वे कई बार घरों में घुस जाते हैं और नमी और अंधेरे में छुप जाते हैं।

GONDIA | A snake charmer, Sunil Nagpure, died after being bitten by a venomous cobra while trying to rescue it in Gondia, Maharashtra, The incident occurred in Fulchur, Gondia, Sunil Nagpure, Age-44, was called to rescue a snake that had entered a house. He was bitten by the… pic.twitter.com/Ej2mn6Zq5K — ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) August 7, 2024