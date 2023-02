मौत के पंजे से बाल-बाल बचा यह सुपरस्टार, शूटिंग सेट पर घुसा बेकाबू ट्रक और फिर...

नेशनल डेस्क: तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और प्रोड्यूसर विशाल कृष्ण रेड्डी मौत के मुंह से बाल-बाल बच गए। विशाल ने खुद सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए हादसे का वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। विशाल अपनी आगामी फिल्म 'मार्क एंटनी' की शूटिंग कर रहे थे तभी सेट पर पल झपकते ही कुछ ऐसा हुआ कि एक्टर का मौत से सामना हो गया। विशाल द्वारा साझा किया गया यह खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Jus missed my life in a matter of few seconds and few inches, Thanks to the Almighty



Numb to this incident back on my feet and back to shoot, GB pic.twitter.com/bL7sbc9dOu — Vishal (@VishalKOfficial) February 22, 2023