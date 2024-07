शरद पवार की पार्टी के नेता के बेटे ने SUV से टेंपो में मारी टक्कर, नशे में धुत्त होकर चला रहा था गाड़ी

नेशनल डेस्क: पुणे में एक तेज रफ्तार एसयूवी टेंपो-ट्रक से टकरा गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए। कार कथित तौर पर पूर्व नगरसेवक और शरद पवार पार्टी के नेता बंडू गायकवाड़ का बेटा चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक, दुर्घटना के वक्त बंडू गायकवाड़ का बेटा सौरभ शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था।

हादसा मंगलवार सुबह करीब 5 बजे हुआ। घटना के एक वीडियो में एक खाली सड़क पर मुर्गे ले जाने वाला टेम्पो-ट्रक दिखाई दे रहा है। एक एसयूवी विपरीत दिशा से आती हुई और टेम्पो-ट्रक से टकराती हुई दिखाई देती है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि टक्कर से दोनों वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। टक्कर से टेम्पो-ट्रक के किनारे से मुर्गियां गिरती नजर आ रही हैं। सड़क दुर्घटना में सौरभ समेत टेंपो-ट्रक पर सवार दोनों लोग घायल हो गये। सौरभ गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

यह दुर्घटना पुणे में एक पोर्श के एक बाइक से टकराने के लगभग दो महीने बाद हुई है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। कथित तौर पर कार एक 17 वर्षीय किशोर चला रहा था जब वह नशे में था।

