सैनिकों की प्रशंसा में स्कूली छात्र का पत्र वायरल, सोशल मीडिया पर मिला दिल छू लेने वाला जवाब

केरल : भूस्खलन प्रभावित वायनाड में बचाव अभियान में शामिल सैनिकों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए एक स्कूली छात्र द्वारा लिखे पत्र ने भारतीय सेना का दिल जीत लिया है और उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस पर दिल छू लेने वाला जवाब दिया है। सेना की दक्षिणी कमान ने हाल में ‘एक्स' पर बच्चे का पत्र और अपना जवाब पोस्ट किया। केरल के इस उत्तरी जिले में एएमएलपी स्कूल के तीसरी कक्षा के छात्र रयान ने अपनी स्कूल की डायरी में लिखे पत्र में कहा कि उसे सैन्य कर्मियों को मलबे में दबे लोगों को बचाते हुए देखकर ‘‘गर्व और खुशी'' हुई।

मेरा प्रिय वायनाड भूस्खलन की चपेट में आ गया

बच्चे ने मलयालम में लिखे पत्र में कहा, ‘‘मैं रयान हूं। मेरा प्रिय वायनाड विशाल भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे तबाही और विनाश हुआ। मुझे आपको मलबे में फंसे लोगों को बचाते हुए देखकर गर्व और खुशी हुई।'' उसने एक वीडियो का जिक्र किया है जिसमें सैनिकों को भूस्खलन से तबाह हुए एक इलाके में एक पुल बनाने के दौरान अपनी भूख मिटाने के लिए बिस्कुट खाते हुए देखा गया। बच्चे ने कहा कि इस दृश्य ने उसे बहुत प्रभावित किया है। रयान ने एक दिन भारतीय सेना में भर्ती होने और देश की रक्षा करने की अपनी इच्छा भी जतायी। उसने पत्र में लिखा, ‘‘उस दृश्य में मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं एक दिन भारतीय सेना में भर्ती होना और देश की रक्षा करना चाहता हूं।''

Your heartfelt words have deeply touched us. In times of adversity, we aim to be a beacon of hope, and your letter reaffirms this mission. Heroes like you inspire us to give our utmost. We eagerly await the day you don the uniform and stand… pic.twitter.com/zvBkCz14ai — Southern Command INDIAN ARMY (@IaSouthern) August 3, 2024