Operation Sindoor: जानिए कौन हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो सोशल मीडिया पर छाईं

नेशनल डेस्क: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में हुए पहलगाम हमले का करारा जवाब देते हुए पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर अंजाम दिया। इस हमले में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और एयर-टू-सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना ने इस एयरस्ट्राइक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यह पहली बार था जब दो महिला सैन्य अधिकारियों ने इतने बड़े सैन्य अभियान पर देश को संबोधित किया, जिसने इतिहास रच दिया।



कौन हैं कर्नल सोफिया कुरैशी?

कर्नल सोफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस एयरस्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन विशेष रूप से पाकिस्तान स्थित आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से किया गया था। सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना में 17 साल की उम्र में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत प्रवेश किया था। वे गुजरात की रहने वाली हैं और बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कर्नल कुरैशी ने 2016 में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया था, जिसमें 18 देशों ने भाग लिया था और वे एकमात्र महिला अधिकारी थीं, जिन्होंने इस अभ्यास में किसी दल का नेतृत्व किया। इसके अलावा, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी कार्य किया और कांगो में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में तैनात रहीं।

#WATCH | Markaz Ahle Hadith, Barnala and Markaz Abbas, Kotli located 9 km and 13 km from LoC, respectively, were targeted by the Indian Armed Forces as a part of #OperationSindoor pic.twitter.com/QnTp9tWsrS — ANI (@ANI) May 7, 2025