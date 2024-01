छम्मक छल्लो गाने पर लड़की ने लगाए ऐसे ठुमके, सोशल मीडिया पर उड़ा दिया गर्दा, देखें Video

नेशनल डेस्कः खरमास खत्म होने के बाद एक बार फिर देश में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग गानों पर रील्स बनाकर शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं मेंहदी सेरेमनी से लेकर शादी में महिलाएं अपने लटके-झटकों से सबका मन मोह रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की शाहरुख-करीना की फिल्म रावन के एक गाने पर डांस करती नजर आ रही है।



वीडियो को देसी मोजितो नाम के सोशल मीडिया यूजर ने अकांउट एक्स पर शेयर किया है। शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि एक लाल साड़ी पहने लड़की रावन फिल्म के गाने छम्मक छल्लो गाने पर डांस कर रही है। लड़की के एक्सप्रेशन देख लड़कों के पसीने छूट रहे हैं। वीडियो करीब 52 सेकेंड का है। वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की ने छम्मक छल्लो गाने पर ऐसे ठुमके लगाए कि पूरा सोशल मीडिया हिल गया है। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लड़की के साथ पीछे भी कुछ महिलाएं डांस करती नजर आ रही हैं। वीडियो से देखकर लग रहा है कि घर में कोई फंक्शन चल रहा है।

I have the same sound system 🥰 pic.twitter.com/wrz7TenR0U — desi mojito 🇮🇳 (@desimojito) January 23, 2024