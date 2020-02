सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाने वालों पर लगाम कसने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अनोखी पहल की है। दरअसल कुछ गाड़ी वाले सिग्नल रेड होने के बावजूद भी हॉर्न बजाते रहते हैं जिससे Noise pollution होता है। बेवजह हार्न बजाने वालों पर लगाम लगाने के लिए मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल पर डेसिबल मीटर लगाए गए हैं जहां पर ज

मुुंबई: सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाने वालों पर लगाम कसने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अनोखी पहल की है। दरअसल कुछ गाड़ी वाले सिग्नल रेड होने के बावजूद भी हॉर्न बजाते रहते हैं जिससे Noise pollution होता है। बेवजह हार्न बजाने वालों पर लगाम लगाने के लिए मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल पर डेसिबल मीटर लगाए गए हैं जहां पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है। मुंबई पुलिस ने इस कैंपेन को पनिशिंग सिग्नल नाम दिया है। ज्वॉइंट पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) मधुकर पांडेय ने बताया कि डेसिबल मॉनिटर ट्रैफिक सिग्नल से जुड़े हुए हैं और ज्यादा हॉर्न बजाने से जैसे ही डेसिबल लेवल 85 के खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा सिग्नल का टाइम दोबारा रिसेट हो जाएगा जिससे लोगों को सिग्नल पर दोगुना इंतजार करना पड़ेगा।

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH