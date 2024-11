'ये ऐतिहासिक दिन, जनता ने पीएम मोदी के काम पर मुहर लगाई', कार्यकर्ताओं से बोले जेपी नड्डा

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। उन्होंने भाजपा मुख्यालय में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया। पीएम के अलावा मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है और जनता ने पीएम मोदी के काम पर मुहर लगाई है।



जनता ने पीएम मोदी के काम पर मुहर लगाई- नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा, ''ये ऐतिहासिक दिन, विशेष दिन... जो आज भारत और महाराष्ट्र की जनता ने, और देश के विभिन्न राज्यों के उपचुनावों में जो जनता ने संदेश दिया है, वो निश्चित रूप से जिस कार्य को आदरणीय पीएम श्री मोदी जी ने देशवासियों की सेवा करने का संकल्प उठाया... उस पर जनता ने फिर से मुहर लगा दी है।''

#WATCH | Delhi: Addressing party workers, Union Minister and BJP chief JP Nadda says, "Today is a historic day. The people of Maharashtra and the by-elections held in various states have shown that people have once again expressed their trust in the policies and development work… pic.twitter.com/1NW1xk64vp — ANI (@ANI) November 23, 2024