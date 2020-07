इंसानों को भूख लगी हो तो वो मांगकर या खरीदकर कुछ खा लेंगे लेकिन अगर जीव-जंतुओं और पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। जब हम उनको कुछ डालेंगे वो तभी खाएंगे। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में एक गिलहरी पानी मांगते हुए दिख रही है। भारतीय प्रशासनिक स

नेशनल डेस्कः इंसानों को भूख लगी हो तो वो मांगकर या खरीदकर कुछ खा लेंगे लेकिन अगर जीव-जंतुओं और पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। जब हम उनको कुछ डालेंगे वो तभी खाएंगे। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में एक गिलहरी पानी मांगते हुए दिख रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अवनीश शरन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'ऐसा खूबसूरत वीडियो मैंने कभी नहीं देखा, यह व्हाट्सएप के जरिए मिला। वीडियो में दिख रहा है कि एक गिलहरी पानी के लिए हाथ खड़े करके शख्स के आगे-पीछे घूम रही है।

I have never seen such a beautiful video. 👍👌💓

VC: Whatsapp pic.twitter.com/CbKjQlePH4