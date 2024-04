आ रहा है Toll कलेक्शन सिस्टम, नितिन गडकरी ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

नेशनल डेस्क: Toll को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार टोल खत्म करने की योजना बना रही है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी और बताया कि टोल को नए Toll कलेक्शन सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा, जल्द ही इस पर काम भी शुरु किया जाएगा। इस सिस्टम के आने से उतना ही टोल लिया जाएगा, जितने किलोमीटर की दूरी तय होगी। इस सुविधा से यह टोल बैंक अकाउंट से ऑटोमैटिक कट जाएगा।

#WATCH | Nagpur: On Toll tax, Union Minister Nitin Gadkari says, "Now we are ending toll and there will be a satellite base toll collection system. Money will be deducted from your bank account and the amount of road you cover will be charged accordingly. Through this time and… pic.twitter.com/IHWJNwM0QF — ANI (@ANI) March 27, 2024