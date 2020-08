अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 लाख से ज्यादा भारतीय-अमेरिकियों को लुभाने के लिए खास वीडियो शेयर किया है। ट्रंप के शेयर किए गए वीडियो में भारतीयों को रिझाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया है। ट्रंप ने पीएम मोदी के howdy modi और नमस्ते trump के क्लिप भी वीडियो में शामिल किए हैं।

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 लाख से ज्यादा भारतीय-अमेरिकियों को लुभाने के लिए खास वीडियो शेयर किया है। ट्रंप के शेयर किए गए वीडियो में भारतीयों को रिझाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया है। ट्रंप ने पीएम मोदी के howdy modi और नमस्ते trump के क्लिप भी वीडियो में शामिल किए हैं। howdy modi की क्लिप तक की है जब पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीयों को संबोधित किया था वहीं नमस्ते trump के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पत्नी मेलानिया और बेटी इवान्का और दामाद जैरेड कुशनेर के साथ अहमदाबाद आए थे।

America enjoys a great relationship with India and our campaign enjoys great support from Indian Americans! 👍🏻🇺🇸 pic.twitter.com/bkjh6HODev