रोहित, विराट और बाबर के बीच छिड़ी जंग, इस मामले में आगे जाने की मची होड़

नेशनल डेस्क: टी20 विश्व कप में आज एक रोमांचक मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है, जहां टीम इंडिया और पाकिस्तान अपनी-अपनी जीत की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेंगी। टीम इंडिया का पहला मुकाबला आज आयरलैंड के साथ है, जबकि पाकिस्तान कल अपना अभियान शुरू करेगी। इस विश्व कप में खास बात यह है कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने की होड़ लगी है।



टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने की दौड़

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने की दौड़ में विराट कोहली, बाबर आजम और रोहित शर्मा के बीच कड़ी टक्कर है। फिलहाल, विराट कोहली सबसे आगे हैं, बाबर आजम दूसरे स्थान पर और रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं।





विराट कोहली:

विराट कोहली ने अभी तक 117 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4037 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 37 अर्धशतक निकले हैं। टी20 इंटरनेशनल में उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 122 रन है, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था।





बाबर आजम:

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 119 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4023 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 शतक और 36 अर्धशतक दर्ज हैं। बाबर का उच्चतम स्कोर भी 122 रन है।

