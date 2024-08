'हम किसी को निशाना नहीं बना रहे, विपक्ष माहौल बनाना चाहता है', वक्फ बिल पर मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी

नेशनल डेस्क : केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन लाकर किसी को निशाना नहीं बना रही है और विपक्षी दल "केवल माहौल बनाना चाहते हैं।" प्रह्लाद जोशी ने कहा, "हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं। वे (विपक्ष) केवल माहौल बनाना चाहते हैं। हमारे मंत्री बिल पेश करते समय विस्तार से बताएंगे। वे समुदाय के कुछ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। वे भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया के सबसे अच्छे लोकतंत्रों में से एक हैं।"



रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया बिल

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सदन में विधेयक का विरोध किया और इसे "संघीय व्यवस्था पर हमला" करार दिया। वेणुगोपाल ने सदन में विधेयक पर बोलते हुए कहा, "हम हिंदू हैं, लेकिन साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं। यह विधेयक महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों के लिए खास है। आप नहीं समझते कि पिछली बार भारत की जनता ने आपको सबक सिखाया था। यह संघीय व्यवस्था पर हमला है।"



#WATCH | On Union Govt to introduce a Bill to amend the Waqf Act, 1995, Union Minister Pralhad Joshi says, "We are not targeting anyone. They (Opposition) want to only create an atmosphere. Our minister will explain in detail when he introduces the bill. They want to misguide… pic.twitter.com/8IO2BKQN4Y — ANI (@ANI) August 8, 2024