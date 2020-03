राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक महिला राजमिस्त्री, सौ वर्ष से अधिक उम्र की एथलीट, झारखंड की महिला टार्जन और ''''मशरूम महिला'''' समेत 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। सरकार महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण में महिलाओं की अथक सेव

नेशनल डेस्कः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक महिला राजमिस्त्री, सौ वर्ष से अधिक उम्र की एथलीट, झारखंड की महिला टार्जन और ''मशरूम महिला'' समेत 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। सरकार महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण में महिलाओं की अथक सेवा को पहचान देने के लिए हर साल नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करती है।



जब नारी शक्ति पुरस्कार के लिए 103 वर्षीय मान कौर का नाम लिया गया तो मान कौर के हौसले को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वह 103 साल की बुजुर्ग महिला हैं। उन्हें स्टेज पर एक सिपाही की तरह चलता देख राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने से नहीं रोक पाए। जब मान कौर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद वहां से जाने लगीं तो राष्ट्रपति ने उन्हें वहीं चलने के लिए बोला तो मानकौर स्टेज पर ही राष्ट्रपति के सामने नाचने लगीं। यह देख समारोह में मौजूद लोग जोर-जोर से तालिया बजाने लगे।

#WATCH 103-years-old Mann Kaur receives the 'Nari Shakti Puruskar' from the President, for her achievements in athletics. #Delhi #InternationalWomen'sDay pic.twitter.com/8NAADH0SJZ