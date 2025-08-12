Main Menu

Education Loan: छात्रों के लिए आई बड़ी सौगात, अब इस योजना से मिलेंगे पढ़ाई के लिए 10 लाख, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 12 Aug, 2025 09:29 AM

with this scheme you will get full 10 lakhs for studies

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन होनहार छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब छात्र पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत ₹10 लाख तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली युवा पैसों की कमी के कारण अपनी उच्च...

नेशनल डेस्क। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन होनहार छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब छात्र पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत ₹10 लाख तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली युवा पैसों की कमी के कारण अपनी उच्च शिक्षा का सपना अधूरा न छोड़े।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं जो इस प्रकार हैं:

➤ आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

➤ 10वीं और 12वीं में कम से कम 50% अंक हों।

➤ परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

➤ छात्र को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिला मिल चुका हो।

➤ सबसे खास बात ₹7.5 लाख तक के लोन के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी जिससे लोन मिलना आसान होगा।

क्या हैं योजना के फायदे?

➤ ब्याज में छूट: जिन परिवारों की आय ₹8 लाख तक है उन्हें लोन पर ब्याज दर में 3% की छूट मिलेगी।

➤ विदेश में पढ़ाई: छात्र इस योजना के तहत भारत के अलावा विदेश के उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों में भी पढ़ाई कर सकते हैं।

➤ गारंटी: ₹7.5 लाख तक के लोन पर केंद्र सरकार 75% तक की क्रेडिट गारंटी देगी जिससे बैंकों को भी लोन देने में आसानी होगी।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक छात्र Vidya Lakshmi Portal पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां एक फॉर्म भरकर और जरूरी दस्तावेज (आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि) अपलोड करके लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस योजना से देश के करीब 39 राष्ट्रीयकृत बैंक जुड़े हैं।

