महाराष्ट्र में एक और हिट-एंड-रन: तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से महिला की मौत

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में एक अन्य हिट-एंड-रन मामले में एक तेज रफ्तार कार द्वारा पीछे से टक्कर मारने के बाद 36 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। घटना नासिक के गंगापुर रोड पर हुई। दुर्घटना का प्रभाव इतना गंभीर था कि महिला, जिसकी पहचान वैशाली शिंदे के रूप में की गई है, हवा में उछल गई और लगभग 15-20 मीटर दूर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। महिला हनुमान नगर की रहने वाली थी. हादसे के बाद चालक भाग गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।



एक दिन पहले, नासिक में गंगापुर रोड और कॉलेज रोड को जोड़ने वाली सड़क पर एक ट्रक ने 45 वर्षीय एक महिला को कुचल दिया था। मृतक निधि वारे सब्जियां खरीदने के लिए बाहर निकली थी, तभी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी।

Shocking hit-and-run in Nashik after Pune and Mumbai incident: A woman tragically died on the spot. Shocking CCTV footage reveals the horrifying moment. #Nashik #HitAndRun #RoadSafety pic.twitter.com/8EPKsbNEts — Pune Pulse (@pulse_pune) July 9, 2024