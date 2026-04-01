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AAP विधायक के रिश्तेदार पर दलित के घर में आगजनी का आरोप, सुखपाल सिंह खैरा ने कार्रवाई  की रखी मांग

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 12:01 PM

aap mla s relative accused of arson at dalit s house

पंजाब में कथित आगजनी की एक घटना को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता Sukhpal Singh Khaira ने आरोप लगाया है कि Manjinder Lalpura के साले और सरपंच गोरा ने गांव वैनपुइन में अनुसूचित जाति के व्यक्ति लाभ सिंह के घर को आग लगा दी।

नेशनल डेस्क: पंजाब में कथित आगजनी की एक घटना को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता Sukhpal Singh Khaira ने आरोप लगाया है कि Manjinder Lalpura के साले और सरपंच गोरा ने गांव वैनपुइन में अनुसूचित जाति के व्यक्ति लाभ सिंह के घर को आग लगा दी।

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खैरा ने पोस्ट शेयर कर लिखा-
खैरा ने अपनी पोस्ट में लिखा, हम @INCIndia से आग्रह करते हैं @BhagwantMann और @DGPPunjabPolice से अनुरोध करते हैं कि वे @AAPPunjab द्वारा प्रायोजित “गुंडों” के खिलाफ तत्काल कड़ी आपराधिक कार्रवाई करें।

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि इस तरह की घटनाएं कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं Aam Aadmi Party की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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