Aaj Ka Good Luck (1st April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Apr, 2026 05:30 AM
आज का गुडलक राशिफल (1 अप्रैल 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। सही दिशा में किए गए छोटे-छोटे उपाय (उपाय) आपके दिन को शुभ बना सकते हैं। आइए जानते हैं आज 1 अप्रैल 2026 को 12 राशियों के लिए...
आज का गुडलक राशिफल (1 अप्रैल 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। सही दिशा में किए गए छोटे-छोटे उपाय (उपाय) आपके दिन को शुभ बना सकते हैं। आइए जानते हैं आज 1 अप्रैल 2026 को 12 राशियों के लिए गुडलक बढ़ाने के खास उपाय—
आज के विशेष उपाय (Upay)
सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।
गाय को रोटी खिलाएं।
घर में कपूर जलाकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं।
“ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें।
आज 1 अप्रैल 2026 का दिन सही उपायों के साथ आपके लिए बेहद शुभ बन सकता है। छोटे-छोटे ज्योतिषीय उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
मेष राशि (Aries)
गुडलक टिप: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें
आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन शुभ है।
वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक टिप: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं
आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक टिप: हरे रंग के वस्त्र पहनें या हरी सब्जी दान करें
बुद्धि और वाणी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
कर्क राशि (Cancer)
गुडलक टिप: शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें
मानसिक शांति मिलेगी और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
सिंह राशि (Leo)
गुडलक टिप: सूर्य देव को जल अर्पित करें
मान-सम्मान में वृद्धि होगी और करियर में उन्नति के योग बनेंगे।
कन्या राशि (Virgo)
गुडलक टिप: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें
रुके हुए कार्य पूरे होंगे और बाधाएं दूर होंगी।
तुला राशि (Libra)
गुडलक टिप: मां लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करें
धन लाभ और सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक टिप: हनुमान चालीसा का पाठ करें
नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और साहस में वृद्धि होगी।
धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक टिप: पीले वस्त्र पहनें और केले का दान करें
भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी।
मकर राशि (Capricorn)
गुडलक टिप: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें
कार्यस्थल पर सफलता और स्थिरता प्राप्त होगी।
कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक टिप: जरूरतमंदों को काले तिल दान करें
रुके हुए कार्य पूरे होंगे और समस्याएं कम होंगी।
मीन राशि (Pisces)
गुडलक टिप: विष्णु भगवान की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें
आर्थिक और मानसिक शांति प्राप्त होगी।