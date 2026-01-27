चंडीगढ़ Railway स्टेशन पर ट्रैक के बीच फंसी कार, बड़ा हादसा टला

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज तड़के उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया, जब हिमाचल नंबर

चंडीगढ़: चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज तड़के उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया, जब हिमाचल नंबर की एक कार रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच जाकर फंस गई। इस घटना से स्टेशन परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार कार में दो युवक सवार थे। कार किसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर-1 तक पहुंच गई और प्लेटफॉर्म तथा रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद एक यात्री ने घटना की वीडियो भी बना ली।

सूचना मिलते ही आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि कार सवार दोनों युवक नशे की हालत में थे, जिस कारण उन्हें अंदाजा ही नहीं हो सका कि कार प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच गई। गनीमत यह रही कि जिस समय कार प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच फंसी हुई थी, उस दौरान किसी भी ट्रेन की आवाजाही नहीं थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी यह भी मिली है कि रेलवे एक्ट के तहत विशाल धीमान नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।