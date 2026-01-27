Main Menu

    Hindi News
    Punjab
    3. | Gold-Silver Rate: गहने खरीदना हुआ और महंगा, सोना-चांदी के रेट आसमान पर, पढ़ें...

Gold-Silver Rate: गहने खरीदना हुआ और महंगा, सोना-चांदी के रेट आसमान पर, पढ़ें...

27 Jan, 2026 12:18 PM

सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उछाल जारी है, जिससे आम लोगों के लिए गहने खरीद

पंजाब डेस्क: सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उछाल जारी है, जिससे आम लोगों के लिए गहने खरीदना और महंगा हो गया है।  मंगलवार को जालंधर सराफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा रेट्स में सोना और चांदी दोनों ने ऊंचे स्तर छू लिए, जिससे बाजार में हलचल देखी जा रही है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 163,500 जबकि 22 कैरेट सोना 152,060 रिकार्ड हुआ है। वहीं चांदी 356,500 पर पहुंच  गई है।

उधर, बाजार में यह चर्चा तेज है कि आने वाले समय में सोने की कीमत 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर सकती है। कुछ विशेषज्ञ इसे 2.5 लाख रुपए तक जाता देख रहे हैं। इसी बीच एक और बेहद चौंकाने वाला अनुमान सामने आया है, जिसमें सोने की कीमत 7 लाख रुपए के पार पहुंचने की बात कही जा रही है। बता दे कि मंगलवार को MCX पर सोना 1,58,274 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत 3,54,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में नया रिकॉर्ड
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों ने सोमवार को नया इतिहास रच दिया। सोना 5,000 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गया और कारोबार के दौरान 5,092.70 डॉलर के उच्चतम स्तर तक गया। विश्लेषकों के मुताबिक, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है।

