Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | पंजाब में गिरे ओले! बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड,  Yellow Alert पर कई जिले

पंजाब में गिरे ओले! बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड,  Yellow Alert पर कई जिले

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 12:18 PM

punjab rain alert

आज सुबह से पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि

चंडीगढ़: आज सुबह से पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। ठंडी हवाएं चलने के कारण एक बार फिर ठंड का असर बढ़ गया है और मौसम ने करवट ले ली है।

मिली जानकारी के अनुसार रूपनगर और पटियाला के कई क्षेत्रों में ओले गिरे हैं। वहीं जालंधर, लुधियाना और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज संगरूर, पटियाला, मोहाली और श्री फतेहगढ़ साहिब में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, पूरे प्रदेश में दिनभर बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार कल भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आज सुबह से हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!