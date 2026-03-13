Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | Rain Alert: पंजाब में तूफान के साथ होगी बारिश, 17 मार्च तक जानें मौसम का हाल...

Rain Alert: पंजाब में तूफान के साथ होगी बारिश, 17 मार्च तक जानें मौसम का हाल...

Edited By Updated: 13 Mar, 2026 08:38 AM

punjab rain alert

पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच मौसम में एक बार फिर बदलाव

जालंधर(पुनीत): पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 14 से 17 मार्च तक पंजाब सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में तूफान और बारिश को लेकर यैलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, वहीं कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है।

मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 2-3 दिनों से उत्तर भारत में गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान में लगातार बढ़ौतरी दर्ज की जा रही है। पंजाब के कई जिलों में पारा 30 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे लोगों को मार्च के महीने में ही गर्मी का अहसास होने लगा है। दोपहर के समय सड़कों पर निकलने वाले लोग धूप से बचने के लिए मुंह ढंककर या सिर पर कपड़ा रखकर चलते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते तापमान का असर जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। कई घरों और दफ्तरों में अब एयर कंडीशनर और कूलर चलने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण बिजली की मांग में भी बढ़ौतरी दर्ज की जा रही है।

बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तापमान में बढ़ौतरी के साथ ही आने वाले दिनों में बिजली की खपत और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केन्द्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में भी यैलो अलर्ट लागू किया गया है। विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश होने तथा कहीं-कहीं तूफान जैसी स्थिति बनने की संभावना है। पड़ोसी राज्यों के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए अपनी दैनिक गतिविधियों की योजना बनाएं। खासकर खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों और किसानों को तेज हवाओं तथा बारिश के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है।

इस बीच पंजाब के विभिन्न शहरों में अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। लुधियाना में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सैल्सियस, पटियाला में 32. मोहाली 32.7, रोपड़ में 32.1 और जालंधर में 31 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस श्री आनंदपुर साहिब में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी दिनों में बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!