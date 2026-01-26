Breaking : पंजाबी फिल्म एक्टर के साथ हादसा, सिर में चोट के बाद अस्पताल में भर्ती

Edited By Subhash Kapoor, Updated: 26 Jan, 2026 10:47 PM

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर जय रंधावा फिल्म ‘इश्कनामा’ की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। हादसा तरनतारन जिले के भिखीविंड इलाके में उस समय हुआ, जब फिल्म का एक सीन फिल्माया जा रहा था।

मिली जानकारी के अनुसार शूटिंग के दौरान एक एक्शन/मूवमेंट सीन करते समय जय रंधावा के सिर में चोट लग गई। सेट पर मौजूद यूनिट सदस्यों ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया। रंधावा के सिर पर चोट आई है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

घटना के बाद फिल्म की शूटिंग अस्थायी रूप से रोक दी गई है। फिल्म यूनिट के सदस्यों और कलाकारों ने अभिनेता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सूत्रों के अनुसार जय रंधावा होश में हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है।