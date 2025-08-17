Main Menu

Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने की टीम की घोषणा, बाबर-रिजवान जैसे दिग्गज खिलाड़ी हुए टीम से बाहर, देखें पूरी टीम लिस्ट

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 17 Aug, 2025 01:01 PM

खेल डेस्क: Asia Cup 2025 का बिगुल बज चुका है और टूर्नामेंट से पहले ही पाकिस्तान की टीम के चयन को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एशिया कप के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस बार के चयन ने सभी को चौंका दिया है। इस स्क्वाड में पूर्व कप्तान बाबर आजम और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज़ मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी गई है। दोनों खिलाड़ियों को बाहर करना फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।

कब से शुरू होगा Asia Cup 2025?

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर 2025 से होगी और इसका फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित होगा और इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टीम शामिल होगी।

पाकिस्तान का स्क्वाड: युवाओं को तरजीह

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार नई सोच के साथ टीम का चयन किया है। पुराने नामों को बाहर करते हुए नए चेहरों को मौका दिया गया है। बोर्ड का कहना है कि यह फैसला भविष्य की टीम को तैयार करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि टीम की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर चयनकर्ताओं के फैसले को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खासकर बाबर आजम और रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ियों को बाहर किए जाने को लेकर फैंस नाराज़ हैं।

क्यों नहीं चुने गए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान?

अब तक बोर्ड की ओर से दोनों खिलाड़ियों को बाहर किए जाने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो हाल के प्रदर्शन, स्ट्राइक रेट और फिटनेस जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। कुछ क्रिकेट जानकारों का मानना है कि टीम में संतुलन बनाने और नए खिलाड़ियों को जिम्मेदारी देने के लिए सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स इसे चयनकर्ताओं की रणनीतिक भूल बता रहे हैं।

संभावित पाकिस्तान स्क्वाड (Asia Cup 2025)

नोट: नीचे स्क्वाड का नाम डमी रूप में दिया गया है, क्योंकि वास्तविक स्क्वाड की पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोत की जरूरत है। इसे बाद में अपडेट किया जा सकता है।

  • इमाम-उल-हक

  • शादाब खान (कप्तान)

  • फखर जमान

  • शाहीन शाह अफरीदी

  • नसीम शाह

  • हारिस रऊफ

  • मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर)

  • इफ्तिखार अहमद

  • उस्मान खान

  • सलमान अली आगा

  • अब्दुल्ला शफीक

  • ज़मान खान

  • मोहम्मद वसीम जूनियर

  • आबरार अहमद

  • खुशदिल शाह

  • मोहम्मद नवाज़

  • हसन अली

सोशल मीडिया पर क्या रहा फैंस का रिएक्शन?

जैसे ही पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर बाबर और रिजवान को बाहर किए जाने को लेकर मेम्स, ट्रेंड्स और बहसों का दौर शुरू हो गया। कुछ फैंस ने इसे 'नई शुरुआत' कहा, तो कईयों ने 'अन्याय' और 'अनुचित फैसला' करार दिया।

