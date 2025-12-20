India T20 World Cup 2026 Squad: World Cup 2026 का हिस्सा नहीं होंगे ये 5 दिग्गज खिलाड़ी, चेक करें पूरी लिस्ट

Edited By Radhika,Updated: 20 Dec, 2025 04:09 PM
नेशनल डेस्क: BCCI ने 20 दिसंबर 2025 को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस बार चयनकर्ताओं ने कई कड़े फैसले लेते हुए टीम के पूर्व उपकप्तान शुभमन गिल समेत कई बड़े सितारों को 15 सदस्यीय स्क्वाड से बाहर कर दिया है। सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे, जबकि अक्षर पटेल को नया उपकप्तान नियुक्त किया गया है।
उपकप्तानी से सीधे टीम से बाहर हुए शुभमन गिल
चयनकर्ताओं का सबसे चौंकाने वाला फैसला शुभमन गिल को लेकर रहा। गिल पिछले कुछ समय से टी20 टीम के उपकप्तान थे, लेकिन खराब फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन के चलते उन्हें जगह नहीं मिल सकी। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने स्पष्ट किया कि टीम को टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर-बल्लेबाज की जरूरत थी, जिसके कारण ईशान किशन की वापसी हुई है और गिल को बाहर बैठना पड़ा।
इन 5 बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
टीम के संतुलन को देखते हुए बीसीसीआई ने कई नियमित खिलाड़ियों को ड्रॉप किया है:
|
खिलाड़ी
|
बाहर होने का मुख्य कारण
|
शुभमन गिल
|
खराब टी20 फॉर्म और टॉप ऑर्डर में विकेटकीपर की जरूरत।
|
ऋषभ पंत
|
संजू सैमसन और ईशान किशन को बतौर विकेटकीपर प्राथमिकता।
|
मोहम्मद सिराज
|
हर्षित राणा की शानदार फॉर्म और डेथ ओवरों में बेहतर विकल्प।
|
यशस्वी जायसवाल
|
अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी और टीम कॉम्बिनेशन।
|
जीतेश शर्मा
|
ईशान किशन की वापसी और संजू सैमसन का अनुभव।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फाइनल भारतीय स्क्वाड
|
श्रेणी
|
खिलाड़ी का नाम
|
विशेष भूमिका
|
कप्तान
|
सूर्यकुमार यादव
|
प्रमुख बल्लेबाज
|
उपकप्तान
|
अक्षर पटेल
|
ऑलराउंडर (बाएं हाथ)
|
बल्लेबाज
|
अभिषेक शर्मा
|
सलामी बल्लेबाज (बाएं हाथ)
|
बल्लेबाज
|
तिलक वर्मा
|
मध्यक्रम बल्लेबाज
|
बल्लेबाज
|
रिंकू सिंह
|
फिनिशर
|
विकेटकीपर
|
संजू सैमसन
|
विकेटकीपर-बल्लेबाज
|
विकेटकीपर
|
ईशान किशन
|
विकेटकीपर-बल्लेबाज
|
ऑलराउंडर
|
हार्दिक पांड्या
|
तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर
|
ऑलराउंडर
|
शिवम दुबे
|
मध्यम तेज गेंदबाज/बल्लेबाज
|
ऑलराउंडर
|
वाशिंगटन सुंदर
|
ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर
|
तेज गेंदबाज
|
जसप्रीत बुमराह
|
मुख्य तेज गेंदबाज
|
तेज गेंदबाज
|
अर्शदीप सिंह
|
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज
|
तेज गेंदबाज
|
हर्षित राणा
|
मध्यम तेज गेंदबाज
|
स्पिनर
|
कुलदीप यादव
|
चाइनामैन गेंदबाज
|
स्पिनर
|
वरुण चक्रवर्ती
|
मिस्ट्री स्पिनर