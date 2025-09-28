Asia Cup Final: कप्तान सूर्या करेंगे दो बड़े बदलाव, इन खिलाड़ियों को बैठना पड़ेगा बाहर! देखें भारत-पाक मैच की संभावित प्लेइंग 11

एशिया कप 2025 का फाइनल आज दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबले जीतकर पाकिस्तान पर दबदबा बनाया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव दो बदलाव करेंगे, जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे प्लेइंग XI में शामिल होंगे और इनके आने पर...

नेशनल डेस्क : एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा और रोमांचक मुकाबला आज होने जा रहा है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग खेली जाएगी। भारतीय समयानुसार यह मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। इस साल के टूर्नामेंट में यह तीसरी बार है जब दोनों चिर-प्रतिद्वंदी आमने-सामने होंगे।

पहले दो मैचों में भारत का पलड़ा भारी

ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। इसके बाद सुपर-4 चरण में भी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पड़ोसी टीम को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। अब फाइनल में भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान पर दबदबा कायम करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे।

कप्तान सूर्या करेंगे दो बड़े बदलाव

फाइनल मुकाबले में कप्तान सूर्या करेंगे दो बड़े बदलाव कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर शिवम दुबे की वापसी होगी। श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में दोनों खिलाड़ियों को आराम दिया गया था। इनके आने पर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को बाहर बैठना पड़ सकता है। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या भी टीम में रहेंगे। दोनों को पिछली बार हल्की ऐंठन की समस्या हुई थी, लेकिन अब वे पूरी तरह फिट बताए जा रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत 4 मुख्य बल्लेबाज, 1 विकेटकीपर, 2 बल्लेबाजी ऑलराउंडर, 1 स्पिन ऑलराउंडर, 2 विशेषज्ञ स्पिनर और 1 तेज गेंदबाज के साथ मैदान पर उतर सकता है। वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए कॉम्बिनेशन को ही दोहराने की संभावना रखता है। उनकी टीम में बदलाव की उम्मीद नहीं है।

अभिषेक और कुलदीप पर फैंस को भरोसा

पूरे टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। उन्होंने 204.63 के स्ट्राइक रेट से अब तक 309 रन ठोके हैं। गेंदबाजी में कुलदीप यादव टीम के तुरुप के इक्का साबित हुए हैं, जिन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं। भारत के लिए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का लय में न होना जरूर चिंता का कारण है।

पाकिस्तान के लिए चुनौतियां

पाकिस्तानी बल्लेबाजी इस समय कमजोर नजर आ रही है। साहिबजादा फरहान को छोड़ बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहे हैं। खासकर सैम अयूब ने 4 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटकर टीम की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पाकिस्तान को उम्मीद होगी कि वह फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करें।

गेंदबाजी में शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ की शुरुआती गेंदें भारत के लिए चुनौती साबित हो सकती हैं। हालांकि अगर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इन दोनों गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में ही दबाव में ले लिया, तो भारत की जीत की राह आसान हो जाएगी।

भारत-पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग XI

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, अबरार अहमद और हारिस रऊफ।