Asia Cup : अगर ऐसा हुआ तो फाइनल से बाहर हो जाएगा भारत, जानिए वजह

Updated: 23 Sep, 2025 06:30 PM

asia cup if this happens india will be out of the final know the reason

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अब तक अजेय है और सुपर-4 में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। पहले मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराने के बाद भारत फाइनल की दौड़ में सबसे बड़ी दावेदार है। सुपर-4 में बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ बचे दो मैच निर्णायक...

नेशनल डेस्क : एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम अब तक जीत रही है। ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने के बाद भारत सुपर-4 स्टेज में भी धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। सुपर-4 का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया, जिसमें भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद भारतीय टीम फाइनल की दौड़ में सबसे बड़ी दावेदार बन गई है। सुपर-4 स्टेज में भारत के अभी दो मैच बाकी हैं, जिनका नतीजा फाइनल की संभावनाओं पर सीधे असर डालेगा।

क्या बाहर हो सकती है टीम इंडिया?

हालांकि भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन सुपर-4 में टीम इंडिया अभी भी बाहर हो सकती है। 24 सितंबर को भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और 26 सितंबर को श्रीलंका से। यदि भारत ये दोनों मैच हार जाती है, तो फाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी। खासकर यदि भारत का नेट रन रेट अन्य टीमों से कम रह जाता है, तो उसका फाइनल में जगह पक्की नहीं होगी।

लेकिन टीम इंडिया का अब तक का प्रदर्शन दर्शाता है कि बाहर होने की संभावना कम है। चारों मैचों में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद टीम का मनोबल ऊंचा है। सुपर-4 के बचे दो मैचों में यदि भारत कम से कम एक जीत दर्ज कर लेता है, तो फाइनल में जगह लगभग तय मानी जाएगी।

फाइनल का फॉर्मेट

एशिया कप 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप स्टेज में पहले दो स्थान पर रहने वाली टीमें सुपर-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई करती हैं। सुपर-4 में सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक बार मुकाबला करेंगी। पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहने वाली टीमों के बीच 28 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा। इस फॉर्मेट के अनुसार, टीम इंडिया का लक्ष्य सुपर-4 के बचे दो मैचों में अच्छी प्रदर्शन करके पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बने रहना है।

