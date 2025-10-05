Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Sports
    3. | आज फिर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच, जानिए कब और कितने बजे शुरू होगा मुकाबला

आज फिर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच, जानिए कब और कितने बजे शुरू होगा मुकाबला

Edited By Updated: 05 Oct, 2025 11:34 AM

there will be a match between india and pakistan again today

भारत और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम आज आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में आमने-सामने होंगी। मुकाबला 5 अक्टूबर, कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ 11 में 11 मुकाबले जीते हैं और 12वीं...

नेशनल डेस्क : भारत और पाकिस्तान के बीच आज फिर से मैच होगा। इस बार मुकाबला होगा ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में, जहां हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम पाकिस्तान को शिकस्त देने के इरादे से मैदान में उतरेगी। यह मुकाबला 5 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा।

भारत-पाकिस्तान की चौथी भिड़ंत लगातार चौथे संडे

पिछले तीन हफ्तों से लगातार रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ती आ रही हैं। एशिया कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को तीनों बार मात दी थी, और अब महिला टीम भी उसी जोश के साथ पाकिस्तान को हराने के लिए तैयार है।

भारतीय टीम की शानदार फॉर्म

भारत ने इस वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की थी। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को आसानी से हरा दिया था। अब हरमनप्रीत कौर की सेना की नज़र पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 12वीं जीत पर है।
दरअसल, अब तक दोनों देशों के बीच 11 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, और हर बार जीत भारत के हिस्से में आई है। ऐसे में टीम इंडिया इस रिकॉर्ड को और मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगी।

मौसम डाल सकता है बाधा

हालांकि, मैच से पहले कोलंबो का मौसम थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, सुबह के समय हल्की बारिश हो सकती है, जिससे टॉस में देरी होने की संभावना है। दिन में बारिश की संभावना कम बताई गई है, लेकिन रात में दोबारा बारिश हो सकती है। अगर मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा क्योंकि इस मैच के लिए रिज़र्व डे नहीं रखा गया है।

और ये भी पढ़े

स्टेडियम का शानदार ड्रेनेज सिस्टम 

फिर भी भारतीय फैंस को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन माना जाता है। यहां के ग्राउंड स्टाफ बारिश शुरू होते ही मैदान को तुरंत कवर कर देते हैं, और बारिश रुकते ही मैदान को खेलने लायक बना देते हैं। इस वजह से उम्मीद है कि मैच पूरा खेला जा सकेगा।

बल्लेबाजों को मिलेगी मदद

पिच की बात करें तो यह बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल मानी जा रही है। पिछले मैच (ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका) के लिए विकेट पर हल्की सूखी घास छोड़ी गई थी ताकि गेंद को थोड़ी स्पीड मिल सके। ऐसे में बल्लेबाजों को यहां रन बनाने का अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखना होगा।

किसरी जीतने की ज्यादा उम्मीदे

भारत का रिकॉर्ड और मौजूदा फॉर्म देखकर यह साफ है कि टीम इंडिया इस मैच में भी फेवरेट है। अगर बारिश ने साथ दिया, तो भारतीय महिला टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपना अपराजेय रिकॉर्ड 12-0 तक बढ़ा सकती है और वर्ल्ड कप में अपने अभियान को और मज़बूत बना सकती है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!