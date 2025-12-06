Main Menu

    3. | स्ट्राइकर्स को लगा बड़ा झटका - मैच पूरा खेला भी नहीं न ही बारिश आई, फिर भी मुकाबला बीच से ही किया रद्द

स्ट्राइकर्स को लगा बड़ा झटका - मैच पूरा खेला भी नहीं न ही बारिश आई, फिर भी मुकाबला बीच से ही किया रद्द

06 Dec, 2025

women big bash league wbbl match adelaide cricket players abandoned

महिला बिग बैश लीग (WBBL) में एडिलेड में जो हुआ, उसने खिलाड़ियों, अंपायर्स और दर्शकों—सभी को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के कारेन रोल्टन ओवल में एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेंस के बीच खेला जा रहा मुकाबला अचानक एक ऐसी वजह से रद्द हुआ, जिसे...

नेशनल डेस्क: महिला बिग बैश लीग (WBBL) में एडिलेड में जो हुआ, उसने खिलाड़ियों, अंपायर्स और दर्शकों—सभी को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के कारेन रोल्टन ओवल में एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेंस के बीच खेला जा रहा मुकाबला अचानक एक ऐसी वजह से रद्द हुआ, जिसे क्रिकेट इतिहास में शायद ही पहले सुना गया हो। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 167/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। सब कुछ सामान्य चल रहा था—लेकिन फिर आया इनिंग ब्रेक, और वहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा।

रोलर के नीचे फंसी गेंद, पिच में बना बड़ा गड्ढा

इनिंग ब्रेक के दौरान पिच पर रोलर चलाना रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन इस बार एक क्रिकेट बॉल रोलर के नीचे फंस गई, और भारी रोलर के प्रेशर से पिच में एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। ग्राउंड स्टाफ ने भरसक कोशिश की, लेकिन पिच उस हाल में नहीं लाई जा सकी कि दूसरी टीम सुरक्षित तरीके से बल्लेबाजी कर सके।

अंपायर–मैच रेफरी की बैठक के बाद लिया गया अहम फैसला

स्थिति का निरीक्षण करने के लिए

  • अंपायर

  • मैच रेफरी

  • दोनों टीमों के कप्तान
    ने चर्चा की।

सभी ने इस निष्कर्ष पर सहमति जताई कि पिच असुरक्षित है और ऐसे हालात में मैच जारी रखना नियमों और सुरक्षा—दोनों के खिलाफ होगा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Weber WBBL (@wbbl)

नतीजा—मुकाबला तुरंत रद्द कर दिया गया, और दोनों टीमों को एक-एक अंक दे दिए गए।

एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्लेऑफ उम्मीदों को बड़ा झटका

यह घटना स्ट्राइकर्स के लिए डबल मुसीबत बनकर आई—

  • यह उनका सीजन का तीसरा रद्द मैच था।

  • तालिका में टीम छठे स्थान पर खिसक गई है।

  • अब उनका सीजन का आखिरी मुकाबला सिडनी सिक्सर्स से है, जिसमें जीत किसी भी हाल में जरूरी है, वरना प्लेऑफ की राह बंद हो सकती है।

उधर होबार्ट हरिकेंस ने पहले ही अपने शुरुआती 9 में से 7 मैच जीतकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है।

इतिहास में दर्ज होने वाला पल
क्रिकेट में बारिश, खराब लाइट, खराब आउटफील्ड—इन वजहों से मैच रद्द होना आम बात है। लेकिन इनिंग ब्रेक में रोलर के कारण पिच का टूट जाना और मैच का रद्द हो जाना—यह घटना WBBL ही नहीं, समूचे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दुर्लभ घटनाओं में दर्ज हो चुकी है।

